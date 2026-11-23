在移交给基辅用于保障供水的一共12台发电机中，目前仅接通了5台。

基辅市议会预算委员会主席安德烈·维特连科对此发表声明，并对首都应对长期停电的准备情况表示质疑。

据他介绍，政府虽向基辅提供了发电机、设备及额外的维修队伍，但设备的安装和关键基础设施的准备工作属于市政府的职责范围。 维特连科还指出，“基辅水务公司”对长期停电的准备不足，特别是在确保使用水罐车运送饮用水方面。

他特别提到了首都2027年预算草案，其中计划拨款超过200亿格里夫纳用于交通基础设施和道路建设，以及49亿格里夫纳用于住房和公用事业领域。 在他看来，冬季准备工作及关键基础设施的保护应成为优先事项。

维特连科表示，他不会支持该预算案的现有版本，并要求在12月2日前重新审视其优先事项。他呼吁维塔利·克利奇科不要将首都的冬季准备工作责任推给政府。

来源：安德烈·维特伦科。

11月21日中午，“基辅自来水公司”通报称，首都左岸地区供水管网的水压已趋于稳定。目前各项指标均符合标准，供水正按正常模式进行。

基辅自来水公司解释了恢复供电后供水延迟的原因。

基辅方面正在调查基辅自来水公司采购过程中存在的失职行为及与乌克兰政府委员会主席亲信团体的疑似串通行为

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