Z 12 generatorów przekazanych Kijowowi w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę podłączono jedynie pięć.

Poinformował o tym przewodniczący komisji budżetowej Rady Miasta Kijowa Andrij Witrenko, wyrażając wątpliwości co do gotowości stolicy na długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Według niego rząd dostarcza Kijowowi generatory, sprzęt i dodatkowe ekipy remontowe, jednak instalacja sprzętu i przygotowanie infrastruktury krytycznej należą do obowiązków władz miejskich. Witrenko zwrócił również uwagę na niewystarczające przygotowanie przedsiębiorstwa „Kijówwodokanal” na długotrwałe przerwy w dostawach prądu, w szczególności w zakresie zapewnienia cystern do dostarczania wody pitnej.

Zwrócił uwagę na projekt budżetu stolicy na rok 2027, w którym przewidziano ponad 20 mld hrywien na infrastrukturę transportową i drogi oraz 4,9 mld hrywien na sektor mieszkaniowo-komunalny. Jego zdaniem priorytetem powinny być przygotowania do zimy oraz ochrona infrastruktury krytycznej.

Witrenko oświadczył, że nie poprze budżetu w proponowanej formie i domaga się przeglądu jego priorytetów do 2 grudnia. Wezwał Witalija Kliczkę, by nie zrzucał odpowiedzialności za przygotowanie stolicy do zimy na rząd.

Źródło: Andrij Witrenko.

W ciągu dnia 21 listopada w „Kijówwodokanal” poinformowano o ustabilizowaniu ciśnienia w sieciach wodociągowych w lewobrzeżnej części stolicy. Obecnie wskaźniki odpowiadają wartościom normatywnym, a zaopatrzenie w wodę odbywa się w trybie normalnym.

„Kijówwodokanal” wyjaśnił opóźnienie w pojawieniu się wody po przywróceniu zasilania.

W Kijowie toczy się dochodzenie w sprawie zaniedbań i prawdopodobnego zmowy przy zamówieniach „Kijówwodokanal” z otoczeniem szefa URM

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