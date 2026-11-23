Из 12 генераторов, переданных Киеву для обеспечения водоснабжения, подключили лишь пять.

Об этом заявил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Витренко, поставив под сомнение готовность столицы к длительным отключениям электроэнергии.

По его словам, правительство предоставляет Киеву генераторы, оборудование и дополнительные ремонтные бригады, однако установка техники и подготовка критически важной инфраструктуры входят в сферу ответственности городских властей. Витренко также заявил о недостаточной готовности «Киевводоканала» к длительным отключениям электроэнергии, в частности в отношении обеспечения автоцистернами для подвоза питьевой воды.

Он обратил внимание на проект бюджета столицы на 2027 год, в котором предусмотрено более 20 млрд грн на транспортную инфраструктуру и дороги и 4,9 млрд грн на жилищно-коммунальную сферу. По его мнению, подготовка к зиме и защита критически важной инфраструктуры должны стать приоритетом.

Витренко заявил, что не поддержит бюджет в предложенном виде и требует пересмотреть его приоритеты до 2 декабря. Он призвал Виталия Кличко не перекладывать ответственность за подготовку столицы к зиме на правительство.

Источник: ">Андрей Витренко.

Днем 21 ноября в «Киевводоканале» сообщили о стабилизации давления в водопроводных сетях левобережной части столицы. В настоящее время показатели соответствуют нормативным значениям, а водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

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