W ramach budowy linii metra w dzielnicy Winogradar zakończono budowę tunelu pod Aleją Unii Europejskiej, gdzie obecnie zrealizowano około 80% zaplanowanego zakresu prac i trwa instalacja sieci inżynieryjnych.

W szczególności układana jest tam kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz system odprowadzania wody, a także przenoszone są sieci wodociągowe i ciepłownicze, gazociągi o różnym ciśnieniu, linie kablowe wysokiego napięcia oraz kablowe kanały telekomunikacyjne.

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Na odcinkach, gdzie przeniesienie sieci zostało już zakończone, ekipy drogowe firmy Autostrada rozpoczęły renowację jezdni i chodników — na alei Unii Europejskiej od strony alei Wolności usuwa się stary asfalt i wymienia warstwy podbudowy drogi. Równolegle metodą mikrotunelowania z wykorzystaniem kompleksu NIKA zbudowano już 460 metrów z 750 zaplanowanych dla nowego kolektora kanalizacji deszczowej.

Ponadto na placu budowy trwa montaż podzespołów i systemów nowej tarczy tunelowej „Victoria” niemieckiej firmy Herrenknecht, dla której dostarczono już ponad 70% sprzętu; po montażu i uruchomieniu kompleks rozpocznie drążenie lewego tunelu łączącego stacje „Syrets” i „Mostytska”. Prace na alei Unii Europejskiej prowadzone są przez całą dobę, aby zakończyć główny etap i przywrócić ruch drogowy przed Bożym Narodzeniem.

Źródło: firma Autostrada.

Trwa budowa metra na Winogradarze: władze Kijowa zaprzeczyły informacjom o wstrzymaniu prac.

Metro na Winogradarze zostanie uruchomione nie wcześniej niż w 2027 roku.

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