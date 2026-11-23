Wieczorem 23 listopada w Kijowie, na ulicy Samajla Kiszki, doszło do wypadku drogowego z udziałem karetki pogotowia ratunkowego. Samochód osobowy uderzył w karetkę.

Informacje na temat poszkodowanych są obecnie weryfikowane.

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Informują o tym lokalne kanały na Telegramie.

W Kijowie kierowca Toyoty potrącił wózek z 4-miesięcznym dzieckiem na przejściu dla pieszych.

W powiecie stryjskim postawiono zarzuty 51-letniemu kierowcy, który potrącił pieszą i uciekł z miejsca wypadku. Według danych śledztwa poziom alkoholu we krwi kierowcy 17-krotnie przekraczał dopuszczalną normę.

W Kijowie nietrzeźwy kierowca potrącił nastolatka na hulajnodze elektrycznej.

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