Film: W Kijowie, na ulicy Samajla Kiszki, samochód uderzył w karetkę pogotowia
Wieczorem 23 listopada w Kijowie, na ulicy Samajla Kiszki, doszło do wypadku drogowego z udziałem karetki pogotowia ratunkowego. Samochód osobowy uderzył w karetkę.
Informacje na temat poszkodowanych są obecnie weryfikowane.
Informują o tym lokalne kanały na Telegramie.
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