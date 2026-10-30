У Києві нетверезий водій збив підлітка на електросамокаті

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У Деснянському районі Києва 28 жовтня нетверезий водій автомобіля зіткнувся з електросамокатом, на якому їхав 15-річний школяр. Підліток дістав закритий перелом гомілки та був госпіталізований, а керманичу повідомили про підозру.

Аварія сталася 28 жовтня близько 19:30 на вулиці Костянтина Данькевича, у Деснянському районі столиці. Керманич автомобіля Renault Kangoo рухався проїзною частиною дороги та, виконуючи маневр повороту ліворуч до прибудинкової території, допустив зіткнення з електросамокатом, на якому їхав15-річний хлопець. Унаслідок автопригоди школяр отримав перелом гомілки та був госпіталізований.

Встановлено, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад «Драгер» показав 0, 42 проміле. Поліцейські затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі главку поліції Києва повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва

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