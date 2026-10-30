Фото: На трасі Львів–Луцьк сталася смертельна ДТП

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На автодорозі Львів–Луцьк 30 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої одна людина загинула, ще дев’ятеро дістали травми. Рух на цій ділянці траси ускладнений.

У п’ятницю, 30 жовтня, на трасі «Львів–Луцьк», між селами Бабичі та Сілець Шептицького району на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мінівантажівка Peugeot та легковик Toyota. Внаслідок події загинув 71-річний водій Peugeot. Дев’ять людей, серед яких – неповнолітній віком 17 років, отримали тілесні ушкодження. Медики уточнюють діагнози постраждалих, а правоохоронці – їхні особисті дані.

На місці події працюють правоохоронці. Рух ділянкою ускладнений, поліцейські здійснюють регулювання.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Джерело: Поліція Львівської області

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