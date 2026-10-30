Zdjęcie: Na trasie Lwów–Łuck doszło do śmiertelnego wypadku drogowego

30 października na trasie Lwów–Łuck doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a dziewięć innych odniosło obrażenia. Ruch na tym odcinku trasy jest utrudniony.

W piątek, 30 października, na trasie „Lwów–Łuck”, między wsiami Babicze a Sielec w powiecie Szeptyckim w obwodzie lwowskim, doszło do zderzenia dwóch samochodów. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a dziewięć innych odniosło obrażenia. Poinformowała o tym policja obwodu lwowskiego.

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze organów ścigania, zderzyły się minivan Peugeot i samochód osobowy marki Toyota. W wyniku zdarzenia zginął 71-letni kierowca Peugeota. Dziewięć osób, w tym 17-letni nieletni, odniosło obrażenia. Lekarze ustalają diagnozy poszkodowanych, a funkcjonariusze policji – ich dane osobowe.

Na miejscu zdarzenia pracują funkcjonariusze organów ścigania. Ruch na tym odcinku jest utrudniony, policjanci kierują ruchem.

W związku z wypadkiem śledczy wszczęli postępowanie karne na podstawie części 2 art. 286 (Naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego lub eksploatacji środków transportu przez osoby prowadzące pojazdy) Kodeksu karnego Ukrainy. Funkcjonariusze organów ścigania ustalają okoliczności zdarzenia.

Źródło: Policja obwodu lwowskiego

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