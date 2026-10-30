Z powodu ciągłych rosyjskich ataków na dworzec kolejowy i lokomotywy możliwe są znaczne opóźnienia pociągów kursujących z Dniepru do miasta i z powrotem.

Przedstawiciele firmy zaznaczyli, że pracownicy kolei robią wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać ruch, jednak sytuacja bezpieczeństwa wpływa na rozkład jazdy. Pasażerom zaleca się śledzenie aktualizacji na stronie internetowej „UZ Vezemo”.

W przypadku odwołania podróży z powodu zaistniałej sytuacji pasażerowie mogą złożyć wniosek o zwrot biletu z 100-procentową rekompensatą.

Ponadto w „Ukrzaliznicy” przypomniano: podczas ewakuacji z pociągu należy stosować się do poleceń konduktorów i oddalić się od wagonów o co najmniej 200 metrów. W przypadku alarmu powietrznego na dworcu należy natychmiast udać się do schronu.

Źródło: „Ukrzaliznytsia” na Telegramie

30 października rosyjskie wojska przeprowadziły kilka nowych ataków na dworzec kolejowy w Dnieprze; pasażerów i pracowników ewakuowano do schronów.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

Rosyjski atak na dworzec w Dnieprze pochłonął życie pięciu pracowników kolei: wśród ofiar śmiertelnych znalazły się dwie konduktorki.

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