Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji wykryła nieprawdziwe informacje w oświadczeniu majątkowym byłego dyrektora „Berdyczowwodokanal” Ilji Szamrowskiego.

Chodzi o dar pieniężny w wysokości prawie 9,96 mln hrywien, który jego żona rzekomo otrzymała od matki.

Zgodnie z wyjaśnieniami urzędnika środki te stały się jednym ze źródeł rodzinnych oszczędności, z których część przeznaczono na zakup samochodu o wartości ponad 2,1 mln hrywien.

Jednak kontrola przeprowadzona przez Narodową Agencję ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) wykazała, że oficjalny dochód teściowej w okresie od 1998 do 2025 roku wyniósł zaledwie 573,6 tys. hrywien. Analiza rachunków bankowych również nie wykazała żadnych wpływów, które mogłyby wyjaśnić posiadanie przez nią prawie 10 mln hrywien. Kobieta nie sprzedawała nieruchomości ani środków transportu i nie prowadziła działalności gospodarczej.

Nie potwierdziła się również wersja dotycząca możliwego pochodzenia pieniędzy od zmarłego ojca zgłaszającego. Jego oficjalny dochód w latach 1998–2020 wyniósł 319 tys. hrywien.

W NAZK doszli do wniosku, że informacja o darowiźnie została sztucznie wpisana do oświadczenia, aby wyjaśnić pochodzenie nabytego majątku i aktywów pieniężnych.

Źródło: NAZK

Przypomnijmy, że 21 października 2026 r. Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uznał byłego szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Środków Leczniczych i Kontroli Narkotyków Romana Isajenko za winnego wprowadzenia nieprawdziwych informacji do oświadczeń majątkowych.

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji wykryła nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym za rok 2025 Oleny Dziuby, członkini zespołu ekspertów Winnickiego Okręgowego Szpitala Klinicznego im. Mikołaja Pirogowa, która wcześniej pracowała w systemie MSEK. W oświadczeniu nie wskazano mieszkania męża o wartości ponad 3,4 mln hrywien, samochodu Toyota Venza oraz innego majątku. Ponadto w NAZK pojawiły się pytania dotyczące pochodzenia gotówki w wysokości ponad 1,4 mln hrywien oraz środków, za które teściowa urzędniczki nabyła mieszkanie dla syna.

W przypadku posła Rady Rejonowej w Kamianie, Dmytro Turobojskiego, Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) wykryła niezgłoszoną nieruchomość w Hiszpanii, majątek na Ukrainie, dochody oraz zobowiązania finansowe. Łączna kwota rozbieżności między danymi zawartymi w oświadczeniu a faktycznymi informacjami wynosi 20,5 mln hrywien.

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