Zełenski mianował przedstawicieli dyplomatycznych Ukrainy na Fidżi i Mauritiusie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował ambasadorów Ukrainy w Australii i Mozambiku dyplomatycznymi przedstawicielami w jeszcze dwóch krajach.
W ten sposób ambasador Ukrainy w Australii Wasyl Myroshnychenko będzie reprezentował państwo również w Republice Fidżi. Z kolei ambasador Ukrainy w Mozambiku Rostysław Tronenko będzie pełnił funkcję ambasadora z podwójną akredytacją w Republice Mauritiusa.
W latach 2002–2004 Wasyl Myroshnychenko stał na czele międzynarodowej organizacji młodzieżowej „Europejski Parlament Młodzieży – Ukraina”.
W latach 2006–2022 był partnerem w firmie CFC Big Ideas, specjalizującej się w komunikacji strategicznej, a w latach 2007–2022 – dyrektorem i przewodniczącym ukraińskiego oddziału Ukraińsko-Brytyjskiego City Clubu.
W 2014 roku został współzałożycielem Ukraińskiego Centrum Kryzysowego Mediów, a w latach 2015–2016 przewodniczył radzie Stowarzyszenia Profesjonalistów Rządowych. W maju 2021 r. został mianowany członkiem rady nadzorczej Ukraińskiego Instytutu, a w marcu 2022 r. – doradcą ministra obrony Ukrainy.
Stanowisko ambasadora Ukrainy w Australii piastuje od 1 kwietnia 2022 roku.
W latach 1984–1986 Rostysław Tronenko pracował jako tłumacz w Mozambiku.
W 1992 r. rozpoczął karierę dyplomatyczną na Ukrainie, w 1993 r. był stypendystą Programu ONZ ds. Praw Człowieka w Genewie i Strasburgu, a w 1994 r. – oficjalnym obserwatorem ONZ podczas pierwszych demokratycznych wyborów w Mozambiku.
W latach 1997–1999 pracował jako doradca Stałego Przedstawicielstwa Ukrainy przy ONZ w Wiedniu.
W latach 1999–2001 pełnił funkcję tymczasowego pełnomocnika Ukrainy w Brazylii.
W latach 2005–2010 pełnił funkcję ambasadora Ukrainy w Portugalii.
W latach 2012–2021 pełnił funkcję ambasadora w Brazylii.
W styczniu 2025 r. został mianowany ambasadorem Ukrainy w Mozambiku z siedzibą w Maputo.
Odpowiednie dekrety nr 1082/2026 i nr 1083/2026 opublikowano na stronie internetowej prezydenta.
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