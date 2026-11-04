Święto kościelne 5 listopada 2026 r.: tradycje i ludowe przesądy

5 listopada 2026 roku Kościół Prawosławny Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, czci pamięć świętych męczenników Galaktion i Epistima. Ten dzień poświęcony jest małżeństwu, które pozostało wierne chrześcijańskim przekonaniom i poniosło męczeńską śmierć za swoją wiarę. Ich historia stała się symbolem duchowej wytrwałości i oddania przekonaniom religijnym.

Święta religijne i ich historia

Dzień pamięci świętych męczenników Galaktion i Epistima

5 listopada Kościół prawosławny czci pamięć świętych męczenników Galaktion i Epistima. Żyli oni w III wieku w mieście Emesa (dzisiejszy Liban).

Zgodnie z przekazami Galaktion urodził się w rodzinie pogańskiej, ale przyjął chrześcijaństwo. Zaręczył się z dziewczyną o imieniu Epistima, która również pod jego wpływem nawróciła się na nową wiarę. Młodzi ludzie, postanawiając poświęcić swoje życie służbie Panu, zrezygnowali z małżeństwa i wstąpili do klasztoru w pobliżu Gór Synajskich, gdzie prowadzili pobożne życie w poście i modlitwie.

Podczas prześladowań chrześcijan zostali pojmani. Odważnie odmówili wyrzeczenia się Chrystusa, pomimo okrutnych tortur. Galaktion i Epistima ponieśli śmierć męczeńską za swoje przekonania, stając się symbolem duchowej wierności i siły.

Modlitwy dnia

O, święci męczennicy Galaktionie i Epistimo, wierne małżeństwo Chrystusa! Zwracamy się do was w modlitwie i błagamy: wstawiajcie się za nami, słabymi i grzesznymi, przed Wszechmiłosiernym Bogiem. Spójrzcie na nasze cierpienia i wybawcie nas od wszelkiego niebezpieczeństwa i zła, od wrogów widzialnych i niewidzialnych. Umocnijcie nas w wierze prawosławnej, obdarzcie nas siłą ducha, abyśmy mogli naśladować waszą męstwo i pozostać wiernymi Panu aż do końca.

Amen.



Ludowe wierzenia i przepowiednie

Nasi przodkowie wierzyli, że znaki tego dnia mogą przewidzieć, jaka będzie pogoda w przyszłości:

Jeśli na drogach jest dużo błota, a śniegu nie ma – na początku grudnia nadejdą silne mrozy.

Dużo szronu na drzewach – zima będzie śnieżna i długa.

Jeśli tego dnia wieje silny wiatr – w najbliższych tygodniach będą długotrwałe deszcze.

Ten dzień uważano za sprzyjający do pozyskiwania drewna.

Czego nie wolno robić

Kłócić się, przeklinać i wyjaśniać spory.

Plotkować i oczerniać innych.

Odmawiać pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Zazdrościć i życzyć komuś źle.

Pożyczać pieniądze i zaciągać długi.

Rozpoczynać ważne sprawy bez pilnej potrzeby.

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