Święto kościelne 5 listopada 2026 r.: tradycje i ludowe przesądy
5 listopada 2026 roku Kościół Prawosławny Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, czci pamięć świętych męczenników Galaktion i Epistima. Ten dzień poświęcony jest małżeństwu, które pozostało wierne chrześcijańskim przekonaniom i poniosło męczeńską śmierć za swoją wiarę. Ich historia stała się symbolem duchowej wytrwałości i oddania przekonaniom religijnym.
Święta religijne i ich historia
Dzień pamięci świętych męczenników Galaktion i Epistima
5 listopada Kościół prawosławny czci pamięć świętych męczenników Galaktion i Epistima. Żyli oni w III wieku w mieście Emesa (dzisiejszy Liban).
Zgodnie z przekazami Galaktion urodził się w rodzinie pogańskiej, ale przyjął chrześcijaństwo. Zaręczył się z dziewczyną o imieniu Epistima, która również pod jego wpływem nawróciła się na nową wiarę. Młodzi ludzie, postanawiając poświęcić swoje życie służbie Panu, zrezygnowali z małżeństwa i wstąpili do klasztoru w pobliżu Gór Synajskich, gdzie prowadzili pobożne życie w poście i modlitwie.
Podczas prześladowań chrześcijan zostali pojmani. Odważnie odmówili wyrzeczenia się Chrystusa, pomimo okrutnych tortur. Galaktion i Epistima ponieśli śmierć męczeńską za swoje przekonania, stając się symbolem duchowej wierności i siły.
Modlitwy dnia
O, święci męczennicy Galaktionie i Epistimo, wierne małżeństwo Chrystusa! Zwracamy się do was w modlitwie i błagamy: wstawiajcie się za nami, słabymi i grzesznymi, przed Wszechmiłosiernym Bogiem. Spójrzcie na nasze cierpienia i wybawcie nas od wszelkiego niebezpieczeństwa i zła, od wrogów widzialnych i niewidzialnych. Umocnijcie nas w wierze prawosławnej, obdarzcie nas siłą ducha, abyśmy mogli naśladować waszą męstwo i pozostać wiernymi Panu aż do końca.
Amen.
Ludowe wierzenia i przepowiednie
Nasi przodkowie wierzyli, że znaki tego dnia mogą przewidzieć, jaka będzie pogoda w przyszłości:
- Jeśli na drogach jest dużo błota, a śniegu nie ma – na początku grudnia nadejdą silne mrozy.
- Dużo szronu na drzewach – zima będzie śnieżna i długa.
- Jeśli tego dnia wieje silny wiatr – w najbliższych tygodniach będą długotrwałe deszcze.
- Ten dzień uważano za sprzyjający do pozyskiwania drewna.
Czego nie wolno robić
- Kłócić się, przeklinać i wyjaśniać spory.
- Plotkować i oczerniać innych.
- Odmawiać pomocy tym, którzy jej potrzebują.
- Zazdrościć i życzyć komuś źle.
- Pożyczać pieniądze i zaciągać długi.
- Rozpoczynać ważne sprawy bez pilnej potrzeby.