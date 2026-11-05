Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do wypowiedzi amerykańskiego biznesmena Ilona Muska na temat strat rosyjskich żołnierzy w wojnie przeciwko Ukrainie.

„Nie podoba nam się jego podejście do tej wojny, kiedy rozważa on, w jaki sposób Rosja traci żołnierzy” – powiedział Zełenski.

Podkreślił również, że Rosja jest agresorem, a jej żołnierze przebywają na obcym terytorium.

„Agresor – niech Bóg błogosławi, aby tracili żołnierzy przebywających na obcym terytorium, a nie na własnej ziemi” – dodał prezydent.

Ponadto Zełenski skomentował ewentualny żartobliwy charakter wypowiedzi Muska, zaznaczając, że nie rozumie tego rodzaju humoru.

„Nie wiem, czy on żartuje na poważnie, czy nie. To nie są żarty, które potrafię zrozumieć, choć bardzo dobrze rozumiem żarty” – powiedział głowa państwa.

Zwiastun programu opublikowano 4 listopada na kanale YouTube ZDF – niemieckiej telewizji publicznej.

Głowa państwa wypowiedziała się na ten temat w zwiastunie programu „ZDF Magazin Royale” na YouTube.

Przypomnijmy, że amerykański miliarder Elon Musk ironicznie skomentował wyniki wyborów uzupełniających w USA, podczas których kandydaci Partii Republikańskiej ponieśli szereg porażek. Biznesmen zażartował, że jego rzekome „kosmiczne lasery”, przeznaczone do ingerowania w przebieg głosowania, tym razem nie zadziałały.

Partia Demokratyczna w USA odniosła znaczące zwycięstwa w wyborach uzupełniających 3 listopada, umacniając swoją pozycję w obu izbach Kongresu. Wyniki głosowania stanowiły poważny cios dla prezydenta Donalda Trumpa w kontekście niezadowolenia wyborców z sytuacji gospodarczej i wojny z Iranem.

Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, aby przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W USA, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego stanu Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

Członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, pochodzenia ukraińskiego, Jewhen Windman, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

Czytaj nas na