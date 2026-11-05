Tak zwanemu ministrowi rolnictwa DNR postawiono zarzuty zaocznie

Pod kierownictwem proceduralnym prokuratury obwodowej w Doniecku postawiono zaocznie zarzut współpracy z okupantem mieszkańcowi Doniecka, pełniącemu funkcję „zastępcy przewodniczącego rządu DNR – ministra rolnictwa, przemysłu spożywczego i przetwórczego”.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa podejrzany w lutym 2025 r. nawiązał współpracę z okupantami, stanął na czele nielegalnego organu władzy i zapewnia kontrolę Federacji Rosyjskiej nad sektorem rolnym na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu donieckiego.

Mężczyzna sprawuje kontrolę nad podległymi przedsiębiorstwami, podejmuje decyzje dotyczące ich reorganizacji oraz kształtuje skład kadrowy resortu. Osoba ta objęta jest sankcjami Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy i jest poszukiwana. Przestępstwo to grozi karą do 10 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Doniecku.

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