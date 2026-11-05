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Wiadomości Ukraina

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie w sprawie zabójstwa aktywistki Gandziuk

UA NEWS 05 listopada 2026 20:16
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie w sprawie zabójstwa aktywistki Gandziuk

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził udział państwa w śmiertelnym ataku na aktywistkę z Chersoniu Katerinę Handziuk, uznając naruszenie prawa do życia oraz wolności wypowiedzi.

Sąd orzekł, że rodzicom zmarłej należy wypłacić 40 tysięcy euro, a jej mężowi kolejne 40 tysięcy euro. Ponadto Ukraina ma pokryć 4 tysiące euro kosztów sądowych.

 W orzeczeniu zaznaczono, że atak z użyciem kwasu siarkowego w 2018 roku był zaplanowaną i opłaconą operacją, mającą na celu uciszenie aktywistki.

ETPC podkreślił również, że przestępstwo to mogło zastraszyć innych działaczy społecznych, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Kateryna Handziuk zmarła 4 listopada 2018 r. w wyniku ciężkich oparzeń chemicznych odniesionych podczas ataku.

Źródło: Europejski Trybunał Praw Człowieka.

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