ЕСПЧ вынес решение по делу об убийстве активистки Гандзюк

Европейский суд по правам человека установил причастность государства к нападению со смертельным исходом на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, признав нарушение права на жизнь и свободу выражения мнения.

Суд постановил выплатить родителям погибшей 40 тысяч евро, еще 40 тысяч евро — ее мужу. Кроме того, Украина должна компенсировать 4 тысячи евро судебных издержек.

В решении отмечается, что нападение с использованием серной кислоты в 2018 году было спланированной и оплаченной операцией, направленной на то, чтобы заставить активистку замолчать.

ЕСПЧ также подчеркнул, что это преступление могло запугать других общественных активистов, журналистов и представителей гражданского общества.

Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября 2018 года от тяжелых химических ожогов, полученных в результате нападения.

Источник: Европейский суд по правам человека.

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