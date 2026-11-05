К 2040 году население Украины может сократиться до 25 миллионов

Из-за войны, массовой эмиграции и рекордно низкой рождаемости Украина рискует столкнуться с ещё более глубоким демографическим кризисом. По прогнозу ООН, если нынешние тенденции сохранятся, к 2040 году на подконтрольной правительству территории может остаться около 25 миллионов человек.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году население территорий, подконтрольных украинскому правительству, сократилось примерно с 37 до 27–28 миллионов человек. Речь идет не только о людях, погибших во время войны. Значительную часть демографических потерь составляют украинцы, которые уехали за границу или остались на оккупированных территориях.

По разным оценкам, на временно оккупированных территориях до сих пор проживают от 3 до 5 миллионов украинцев. Еще более 5 миллионов находятся за пределами страны, преимущественно в европейских государствах. Отдельная проблема — всё меньше украинцев планируют возвращаться домой после окончания войны. По данным Центра экономической стратегии, в конце 2022 года о намерении вернуться заявляли 74% беженцев. Сейчас таких осталось лишь 43%.

На демографическую ситуацию также влияют боевые потери, мобилизация и неопределенность в отношении будущего. Из-за этого многие украинские пары откладывают рождение детей. Демографы предупреждают: чем дольше люди откладывают решение стать родителями, тем меньше шансов, что они в конце концов решатся на этот шаг. «Чем дольше вы откладываете рождение детей, тем выше риск, что ребенок так и не родится», — предупреждает эксперт Светлана Аксенова.

Показатели рождаемости в Украине уже опустились до критически низкого уровня. Если в 2020 году на одну женщину приходилось в среднем 1,2 ребенка, то сейчас этот показатель составляет всего 0,8–0,9. Для стабильного воспроизводства населения этот уровень должен составлять примерно 2,1 ребенка на одну женщину.

Могут ли выплаты изменить ситуацию

Украинские власти пытаются поддержать рождаемость с помощью финансовой помощи. Новый закон предусматривает единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен после рождения ребенка. Также родители могут получать ежемесячное пособие в размере 7 тысяч гривен в течение первого года жизни малыша.

Кроме того, государство финансирует лечение бесплодия. Для военнослужащих предусмотрена возможность бесплатно заморозить яйцеклетки или сперму. Это позволяет сохранить репродуктивный материал на случай, если из-за службы или ранения человек впоследствии лишится возможности иметь детей.

Впрочем, эксперты сомневаются, что одних только выплат хватит, чтобы существенно изменить демографическую ситуацию. Во время войны на решение о рождении ребенка влияют не только деньги, но и безопасность, жилищные условия, стабильность и уверенность в будущем.

Украине может понадобиться рабочая сила из-за рубежа

Еще одна проблема, которая уже сказывается на экономике, — нехватка работников. По оценке Европейского банка реконструкции и развития, Украине не хватает около 2,5 миллиона человек для работы в различных отраслях.

После окончания войны одним из возможных способов преодолеть этот дефицит может стать привлечение иностранных работников. Однако в Министерстве экономики подчеркивают, что сначала нужно использовать потенциал украинцев, которые уже находятся в стране, а также тех, кто уехал за границу. Заместитель министра экономики Дарья Марчак отметила, что к привлечению иностранцев можно перейти только после того, как государство оценит и использует эти возможности.

В то же время The Economist обращает внимание: даже окончание войны не будет означать быстрого восстановления численности населения. Украина не может рассчитывать на масштабный послевоенный бэби-бум, ведь поколения, родившиеся в 1990-х и 2000-х годах, уже являются одними из самых малочисленных в современной истории страны. То есть потенциальных родителей в ближайшие годы будет меньше, чем в предыдущих поколениях.

Сколько украинцев могут вернуться домой

Ранее директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова высказывала мнение, что после окончания войны в Украину может вернуться лишь около трети граждан, выехавших за границу. По её словам, продолжительность войны напрямую влияет на решение людей: чем дольше они живут в других странах, тем лучше там обустраиваются и тем меньше склонны возвращаться.

Демограф Александр Гладун также оценивал масштабы сокращения населения. По его подсчетам, с начала полномасштабной войны Украина ежегодно теряет примерно 1,15 миллиона жителей из-за естественного сокращения и миграции. По приведенным им данным, ежегодно в стране рождается около 185 тысяч детей, тогда как умирает примерно 505 тысяч человек. Разница между этими показателями составляет около 320 тысяч человек ежегодно. Еще примерно 830 тысяч человек, по оценке демографа, приходится на миграционные потери.

Таким образом, демографический кризис в Украине имеет сразу несколько причин: война, отъезд миллионов граждан, низкая рождаемость и значительная разница между количеством рожденных и умерших. Даже после прекращения боевых действий эти проблемы не исчезнут автоматически. А возвращение людей, восстановление рождаемости и преодоление нехватки рабочей силы могут стать одними из самых сложных задач для страны на ближайшие десятилетия. Об этом пишет издание The Economist.

Читай нас в