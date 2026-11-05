Украина хочет получить немецкие крылатые ракеты Taurus для уничтожения российских пусковых установок, с которых оккупанты наносят удары по украинским городам. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет о военных целях, а не о гражданских объектах или российской энергетике. Также Киев предлагает не только заказать эти ракеты, но и испытывать их в реальных боевых условиях.

Получение такого оружия помогло бы уничтожать российские пусковые установки. Именно с них российские войска запускают ракеты, которыми атакуют украинскую территорию. Президент пояснил, что Украина рассматривает «Taurus» как один из способов противодействовать российским баллистическим ударам. Он напомнил, что США не смогли предоставить Украине достаточное количество ракет для противоракетной обороны. Поэтому, по словам Зеленского, остается другой вариант — уничтожать установки, с которых Россия запускает баллистические ракеты. «Почему мы хотим заказать «Таурусы»? Потому что, когда американцы не смогли предоставить нам антибаллистические ракеты для ПВО, у нас есть только один выход: уничтожать российские пусковые установки. Они создали целые площадки и убивают нас, а мы не можем защититься. Это не гражданские объекты, не инфраструктура, не энергетика», — отметил глава государства.

Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина не планирует использовать «Таурус» для ударов по гражданским объектам или энергетической инфраструктуре России. По его словам, цель — именно военные объекты, которые Россия использует для атак на Украину. В то же время Киев заинтересован не только в получении этих ракет. Украина также хочет испытывать «Taurus». Президент считает, что такое сотрудничество может быть выгодным обеим сторонам: Украина получит дополнительные возможности для защиты, а производитель — опыт использования оружия в условиях реальной войны.

Отдельно Зеленский ответил на критику тех, кто задает вопрос, что Украина дает странам-партнерам в обмен на их военную помощь. В качестве примера он привёл немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая, по его словам, стала значительно эффективнее благодаря опыту применения в Украине. «Мы сделали из IRIS-T бренд номер один в мире после «Патриотов», которые являются противоракетными. Сейчас эта система стоит от 600 тысяч до примерно миллиона — полутора миллионов. Это сделала эта война. Также устранили все проблемные моменты, потому что только в реальной войне можно действительно избавиться от слабых мест той или иной системы защиты», — сказал президент.

Он также обратил внимание на экономическую выгоду для Германии. По словам Зеленского, спрос на системы IRIS-T настолько вырос, что очередь на их заказ расписана на 10–20 лет. Это означает долгосрочные контракты и рабочие места для немецкой оборонной промышленности. Президент добавил, что за время войны стоимость ракет для этой системы выросла в десятки раз. По его мнению, украинский боевой опыт помог выявить и устранить слабые места вооружения, а также повысил его ценность на международном рынке. Об этом Владимир Зеленский заявил, объясняя, зачем Украине нужны ракеты Taurus.

Россия, по мнению президента Владимира Зеленского, намеренно усиливает эскалацию перед возможными переговорами с США. Он считает, что таким образом российский президент Владимир Путин хочет спровоцировать ответ Украины и занять более выгодные позиции перед предстоящими переговорами с американской стороной.

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