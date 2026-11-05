Россия обещает вернуть ещё девять украинских детей в ноябре

Россия заявила о подготовке нового этапа возвращения украинских детей к их родным. В ноябре планируется помочь девяти детям воссоединиться с близкими в Украине при участии первой леди США Мелании Трамп.

Вопрос возвращения детей обсуждался в ходе встреч в Белом доме. Среди тем были гуманитарные вопросы и возможность воссоединения несовершеннолетних с их семьями. Российский чиновник поблагодарила Меланию Трамп за личное участие в этом процессе и содействие в организации возвращения украинских детей. Она заявила, что стороны уже готовят следующий этап гуманитарной работы. «В ноябре готовим очередной совместный с первой леди США этап воссоединения — планируем помочь девяти детям вернуться к близким в Украине», — сообщила Львова-Белова.

Она также заверила, что работа над возвращением украинских детей будет продолжаться и в дальнейшем. В то же время российский уполномоченный не уточнила, когда именно состоится передача детей, где они сейчас находятся и по какому маршруту планируется организовать их возвращение.

Заявление прозвучало на фоне гуманитарной работы с участием Мелании Трамп, которая ранее присоединялась к процессу возвращения украинских детей. В то же время сам анонс российской стороны пока не означает, что возвращение девяти детей уже состоялось. Речь идет лишь о планах, озвученных Львовой-Беловой. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября обсудил с премьер-министром Андорры Шарье Эспотом Саморой возможную помощь в возвращении украинских детей, похищенных Россией. По словам главы государства, Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, которых незаконно вывезла Россия.

Еще 14 детей вернули на подконтрольную Украине территорию.

Украина подтвердила более 20 тысяч случаев депортации детей.

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