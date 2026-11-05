Зеленський обговорив з Андоррою допомогу в поверненні викрадених Росією дітей

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Президент України Володимир Зеленський 5 листопада обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’єром Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. За словами глави держави, Україні вже вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч, яких незаконно вивезла Росія.

«Ми багато працюємо з Ватиканом, країнами Близького Сходу, нашими іншими партнерами. Вже 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути. Але щоразу це виклики: знайти, перевірити, довести та повернути. І щоразу Росія опирається. З паном премʼєр-міністром говорили про те, якими конкретними кроками може допомогти Андорра. Домовилися, що команди сконтактують і попрацюють разом», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський обговорив із прем’єр-міністром можливості Андорри підтримати українську енергетику.

«Поінформував про ситуацію з російськими ударами та наслідки цих атак. Будь-яка підтримка енергетики зараз і протягом зими може допомогти нашим людям. Дякую!», – підкреслив Зеленський.

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Про це повідомляється з посиланням на соцмережі глави держави.



Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію.

Україна верифікувала понад 20 тисяч випадків депортації дітей.

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