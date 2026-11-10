Лубінець анонсував додаткову евакуацію з Олешок та навколишніх сіл

Для жителів тимчасово окупованої Олешківської громади на Херсонщині готують ще одну гуманітарну місію, яка має допомогти охочим безпечно виїхати. Наразі узгоджують необхідні гуманітарні та безпекові умови, а також збирають інформацію про людей, які потребують евакуації. Наступний виїзд планують організувати лише для Олешок і навколишніх населених пунктів.

Після першої успішної гуманітарної місії до нього продовжують звертатися жителі громади, які хочуть залишити тимчасово окуповану територію. Наразі команда омбудсмана збирає та оновлює дані про кожну людину, яка потребує допомоги. Це необхідно, щоб заздалегідь розуміти, кого саме потрібно вивезти, де ці люди перебувають і яка підтримка їм знадобиться під час дороги.

Зокрема, уточнюють місцеперебування людей, стан їхнього здоров’я, склад сім’ї та наявність документів. Також з’ясовують, чи потрібна їм медична допомога або спеціальний транспорт. Це особливо важливо для тих, хто не може самостійно пересуватися або потребує постійного догляду. Окрему увагу приділяють людям похилого віку, громадянам з інвалідністю, маломобільним жителям, тяжкохворим і сім’ям із дітьми. Для кожної такої людини потрібно врахувати її стан і потреби, щоб організувати виїзд без додаткових ризиків.

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Лубінець також наголосив, що інформацію про людей, які зверталися раніше, не втратили. Їхні дані збережені та продовжують опрацьовувати. Тому тим, хто вже повідомляв про бажання евакуюватися, не потрібно вважати, що їхні звернення залишилися без уваги. «Наша робота не завершилася разом із першою гуманітарною місією. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб люди, які хочуть виїхати, мали таку можливість безпечно і добровільно», — заявив омбудсман.

Він окремо уточнив, що наступну ініціативу планують провести саме для жителів Олешок та навколишніх населених пунктів. Тобто йдеться не про евакуацію з усієї тимчасово окупованої частини Херсонщини, а про конкретну громаду. Перед початком місії необхідно погодити гуманітарні та безпекові умови. Від цього залежить, чи вдасться організувати маршрут і забезпечити людям можливість виїхати без загрози для їхнього життя. Про дату та конкретні деталі наступної евакуації Лубінець поки не повідомив.

Таким чином, робота з підготовки нового виїзду триває. Команда омбудсмана продовжує збирати заявки, перевіряти інформацію та визначати потреби людей, які хочуть залишити окуповану територію. Головна умова — евакуація має бути добровільною та безпечною для кожного, хто вирішить скористатися цією можливістю. Про підготовку додаткової евакуації 10 листопада повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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