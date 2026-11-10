Лубинец объявил о дополнительной эвакуации из Олешек и близлежащих сел

Для жителей временно оккупированной Олешковской общины в Херсонской области готовят ещё одну гуманитарную миссию, которая должна помочь желающим безопасно выехать. В настоящее время согласовываются необходимые гуманитарные и безопасности условия, а также собирается информация о людях, нуждающихся в эвакуации. Следующий выезд планируется организовать только для Олешек и прилегающих населенных пунктов.

После первой успешной гуманитарной миссии к нему продолжают обращаться жители общины, желающие покинуть временно оккупированную территорию. Сейчас команда омбудсмена собирает и обновляет данные о каждом человеке, нуждающемся в помощи. Это необходимо, чтобы заранее понимать, кого именно нужно вывезти, где эти люди находятся и какая поддержка им понадобится в пути.

В частности, уточняют местонахождение людей, состояние их здоровья, состав семьи и наличие документов. Также выясняют, нужна ли им медицинская помощь или специальный транспорт. Это особенно важно для тех, кто не может самостоятельно передвигаться или нуждается в постоянном уходе. Особое внимание уделяют пожилым людям, гражданам с инвалидностью, маломобильным жителям, тяжелобольным и семьям с детьми. Для каждого такого человека необходимо учесть его состояние и потребности, чтобы организовать выезд без дополнительных рисков.

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Лубинец также подчеркнул, что информация о людях, обращавшихся ранее, не утрачена. Их данные сохранены и продолжают обрабатываться. Поэтому тем, кто уже сообщал о желании эвакуироваться, не следует думать, что их обращения остались без внимания. «Наша работа не завершилась вместе с первой гуманитарной миссией. Мы продолжаем работать над тем, чтобы люди, желающие уехать, имели такую возможность безопасно и добровольно», — заявил омбудсмен.

Он отдельно уточнил, что следующую инициативу планируют провести именно для жителей Олешек и прилегающих населенных пунктов. То есть речь идет не об эвакуации со всей временно оккупированной части Херсонской области, а о конкретной общине. Перед началом миссии необходимо согласовать гуманитарные условия и условия безопасности. От этого зависит, удастся ли организовать маршрут и обеспечить людям возможность выехать без угрозы для их жизни. О дате и конкретных деталях следующей эвакуации Лубинец пока не сообщил.

Таким образом, работа по подготовке нового выезда продолжается. Команда омбудсмена продолжает собирать заявки, проверять информацию и определять потребности людей, желающих покинуть оккупированную территорию. Главное условие — эвакуация должна быть добровольной и безопасной для каждого, кто решит воспользоваться этой возможностью. О подготовке дополнительной эвакуации 10 ноября сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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