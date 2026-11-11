Туристичний збір в Україні зріс на 23% за дев’ять місяців 2026 року

0:00 / 0:00

Попри повномасштабну війну, туристична галузь продовжує поповнювати місцеві бюджети. За січень–вересень 2026 року надходження від туристичного збору становили 287,22 млн грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період торік, і майже вдвічі перевищує показник дев’яти місяців 2021 року.

Найбільше туристичного збору надійшло до бюджетів Києва та Львівської області – по 55,21 млн грн. Різниця між ними становить лише близько 6 тис. грн. Водночас темпи зростання надходжень у цих регіонах суттєво відрізняються: у столиці вони збільшилися на 8% за рік, а на Львівщині – на 30%.

Третє місце посіла Івано-Франківська область, яка отримала 40 млн грн туристичного збору. На Закарпатті надходження становили 30,42 млн грн. Таким чином, на чотири регіони – Київ, Львівщину, Івано-Франківщину та Закарпаття – припало 63% усіх туристичних надходжень країни.

Найшвидше туристичний збір зростав на Рівненщині – на 47% порівняно з аналогічним періодом торік. На Закарпатті надходження збільшилися на 44%, а на Черкащині – на 43%.

Загалом 54% туристичного збору забезпечили компанії – 154,25 млн грн. Ще 132,97 млн грн, або 46%, сплатили фізичні особи-підприємці. У 16 регіонах основними платниками є саме ФОПи. Найбільша їхня частка – на Буковині, де вони забезпечили 87% туристичних надходжень. Натомість у Києві 81% збору сплатили компанії.

Туристичний збір – це місцевий податок, який сплачують люди під час тимчасового проживання в готелях, хостелах, садибах та інших місцях розміщення. Його ставку встановлює місцева влада, а кошти надходять до бюджету відповідної громади.

Джерело: Опендатабот

На Закарпатті відкрили романтичний туристичний маршрут до Замку Кохання.

У Карпатах рятувальники знайшли туристів, які заблукали через негоду.

На Говерлі рятували 33 туристів через різке погіршення погоди.

Читай нас у