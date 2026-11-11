Opłata turystyczna na Ukrainie wzrosła o 23% w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku

Pomimo trwającej wojny na pełną skalę branża turystyczna nadal zasila lokalne budżety. W okresie styczeń–wrzesień 2026 r. wpływy z opłaty turystycznej wyniosły 287,22 mln UAH, co stanowi wzrost o 23% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i prawie dwukrotnie przewyższa wynik z dziewięciu miesięcy 2021 r.

Najwięcej wpływów z opłaty turystycznej trafiło do budżetów Kijowa i obwodu lwowskiego – po 55,21 mln hrywien. Różnica między nimi wynosi zaledwie około 6 tys. hrywien. Jednocześnie tempo wzrostu wpływów w tych regionach znacznie się różni: w stolicy wzrosły one o 8% w ciągu roku, a w obwodzie lwowskim – o 30%.

Trzecie miejsce zajęło obwód iwano-frankowski, który uzyskał 40 mln hrywien opłaty turystycznej. W Zakarpaciu wpływy wyniosły 30,42 mln hrywien. Tym samym na cztery regiony – Kijów, obwód lwowski, obwód iwano-frankowski i Zakarpacie – przypadało 63% wszystkich wpływów z opłat turystycznych w kraju.

Najszybszy wzrost opłaty turystycznej odnotowano w obwodzie rówieńskim – o 47% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W obwodzie zakarpackim wpływy wzrosły o 44%, a w obwodzie czerkaskim – o 43%.

Ogółem 54% opłaty turystycznej zapewniły przedsiębiorstwa – 154,25 mln UAH. Kolejne 132,97 mln UAH, czyli 46%, wpłaciły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 16 regionach głównymi płatnikami są właśnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Największy ich udział odnotowano na Bukowinie, gdzie zapewniły one 87% wpływów z opłaty turystycznej. Natomiast w Kijowie 81% opłaty uiściły przedsiębiorstwa.

Opłata turystyczna to podatek lokalny, który płacą osoby podczas tymczasowego pobytu w hotelach, hostelach, gospodarstwach agroturystycznych i innych miejscach zakwaterowania. Jej stawkę ustalają władze lokalne, a środki trafiają do budżetu danej gminy.

Źródło: OpenDataBot

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