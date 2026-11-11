尽管正值全面战争，旅游业仍持续为地方财政注入资金。 2026年1月至9月，旅游税收入达2.8722亿格里夫纳，比去年同期增长23%，几乎是2021年前九个月收入的两倍。

基辅和利沃夫州的预算收入中，旅游税占比最大，各为5521万格里夫纳。 两者之间的差距仅为约6千格里夫纳。与此同时，这两个地区的收入增长速度存在显著差异：首都的收入同比增长8%，而利沃夫州的增长率则达到30%。

伊万诺-弗兰科夫斯克州位居第三，旅游税收入为4000万格里夫纳。 扎卡尔帕蒂州的收入为3042万格里夫纳。因此，基辅、利沃夫州、伊万诺-弗兰科夫斯克州和扎卡尔帕蒂州这四个地区合计占全国旅游收入总额的63%。

旅游税增长最快的是罗夫诺州——较去年同期增长47%。喀尔巴阡地区的收入增长了44%，切尔卡瑟州则增长了43%。

总体而言，企业贡献了54%的旅游税收入，共计1.5425亿格里夫纳。另有1.3297亿格里夫纳（占46%）由个体工商户缴纳。 在16个地区，个体经营者是主要纳税主体。其中，布科维纳地区的个体经营者占比最高，贡献了87%的旅游税收入。而在基辅，81%的旅游税由企业缴纳。

旅游税是一项地方税，游客在酒店、青年旅舍、农家乐及其他住宿场所临时居住期间需缴纳。其税率由地方政府确定，所征税款计入相应地方社区的预算。

来源：OpenDataBot

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