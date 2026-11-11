Туристический сбор в Украине вырос на 23 % за девять месяцев 2026 года

Несмотря на полномасштабную войну, туристическая отрасль продолжает пополнять местные бюджеты. За январь–сентябрь 2026 года поступления от туристического сбора составили 287,22 млн грн, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти вдвое превышает показатель за девять месяцев 2021 года.

Больше всего туристического сбора поступило в бюджеты Киева и Львовской области — по 55,21 млн грн. Разница между ними составляет всего около 6 тыс. грн. В то же время темпы роста поступлений в этих регионах существенно различаются: в столице они увеличились на 8% за год, а во Львовской области — на 30%.

Третье место заняла Ивано-Франковская область, которая получила 40 млн грн туристического сбора. В Закарпатье поступления составили 30,42 млн грн. Таким образом, на четыре региона — Киев, Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области — пришлось 63% всех туристических поступлений страны.

Быстрее всего туристический сбор рос в Ровенской области – на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Закарпатье поступления увеличились на 44%, а в Черкасской области – на 43%.

В целом 54% туристического сбора обеспечили компании – 154,25 млн грн. Еще 132,97 млн грн, или 46%, уплатили физические лица-предприниматели. В 16 регионах основными плательщиками являются именно ФЛП. Наибольшая их доля — на Буковине, где они обеспечили 87% туристических поступлений. Зато в Киеве 81% сбора уплатили компании.

Туристический сбор — это местный налог, который уплачивают люди во время временного проживания в отелях, хостелах, усадьбах и других местах размещения. Его ставку устанавливают местные власти, а средства поступают в бюджет соответствующей общины.

Источник: Опендатабот

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