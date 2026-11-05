Зеленский обсудил с Андоррой вопрос об оказании помощи в возвращении похищенных Россией детей
5 ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Андорры Шарье Эспотом Саморой возможную помощь в возвращении украинских детей, похищенных Россией. По словам главы государства, Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, которых незаконно вывезла Россия.
«Мы активно сотрудничаем с Ватиканом, странами Ближнего Востока и другими нашими партнерами. Уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч похищенных. Но каждый раз это сложная задача: найти, проверить, доказать и вернуть. И каждый раз Россия сопротивляется. С господином премьер-министром обсуждали, какими конкретными шагами может помочь Андорра. Договорились, что команды свяжутся и будут работать вместе», — говорится в сообщении.
Также Зеленский обсудил с премьер-министром возможности Андорры по поддержке украинской энергетики.
«Проинформировал о ситуации с российскими ударами и последствиях этих атак. Любая поддержка энергетики сейчас и в течение зимы может помочь нашим людям. Спасибо!», — подчеркнул Зеленский.
Об этом сообщается со ссылкой на соцсети главы государства.
Еще 14 детей вернули на подконтрольную Украине территорию.
Украина подтвердила более 20 тысяч случаев депортации детей.