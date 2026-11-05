В населенных пунктах, где более 30 тысяч семей останутся без электричества более суток, будут развернуты мобильные пункты помощи ГСЧС. В специальных палатках люди смогут согреться, зарядить телефоны и другие гаджеты. Возле таких пунктов также будут постоянно дежурить экипажи полиции.

По словам Выговского, он уже провел совещание с главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андреем Даником. Во время встречи обсудили, как помогать людям, которые надолго остаются без света. Уже завтра региональные подразделения ГСЧС должны получить новый алгоритм действий. Он предусматривает, что мобильные пункты помощи будут незамедлительно развертываться в районах населенных пунктов, где проживает более 30 тысяч семей и электроснабжение отсутствует более 24 часов.

Каждый такой пункт будет организован в специальной палатке. Там установят генератор и тепловые пушки, чтобы люди могли согреться и зарядить телефоны и другие устройства. Это должно помочь жителям пережить длительные отключения, особенно в холодное время года. В то же время обратиться за помощью можно будет не только в мобильные пункты. По словам Выгивского, людей готовы принимать также в территориальных подразделениях ГСЧС и Национальной полиции.

Отдельно руководитель Нацполиции поручил организовать постоянное присутствие полицейских экипажей вблизи мобильных пунктов. Это необходимо для безопасности людей, которые будут приходить туда за помощью.

Выговский подчеркнул, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру создают серьезные трудности для гражданского населения. По его словам, подразделения системы Министерства внутренних дел готовятся реагировать на такие ситуации и оказывать поддержку людям, которые остаются без электроэнергии на длительное время. О новом порядке реагирования на длительные отключения электроэнергии сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Вечером центр Киева оказался почти в полной темноте. На улицах не работает освещение, света нет даже на зданиях и в некоторых торговых заведениях. Самым заметным источником света для водителей и пешеходов остаются автомобильные фары.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы пропали свет и вода.

С ночи 3 ноября продолжается одна из самых масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к дополнительному осложнению ситуации в национальной энергосистеме.

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