Юрий Луценко заявил о возобновлении деятельности наркосиндиката «Химпром» под покровительством силовиков

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что разоблаченный в 2018 году наркосиндикат «Химпром» был полностью ликвидирован во время его пребывания в должности, а его руководство находилось под стражей, однако после смены главы ГПУ фигурантов освободили.

По его словам, в ходе первой спецоперации правоохранители задержали около 1000 участников и 20 организаторов, изъяв 10 млн долларов США наличными, причём для верхушки группировки суды устанавливали залоги в размере 100–300 млн грн (около 2,42–7,26 млн долларов США) или арест без права залога.

Бывший чиновник отметил, что после его отставки задержанным просто не продлили меры пресечения, а единственного свидетеля отправили в СИЗО. Комментируя текущее расследование материалов НАБУ и САП по делу «Карфаген», Луценко подчеркнул, что деятельность картеля возобновилась и получила системное «крышевание» на самом высоком уровне в Министерстве внутренних дел, Департаменте защиты национальной государственности СБУ и Офисе Генерального прокурора.

Об этом он рассказал в эфире журналистки Ирины Ромалийской.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и бывший глава МВД Игорь Клименко во время закрытой встречи с журналистами опроверг информацию о предложениях подкупа или давления на него со стороны фигурантов масштабной спецоперации НАБУ «Карфаген».

Заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Андрей Небытов выступил с заявлением после обнародования аудиозаписей, на которых фигуранты дела «Карфаген» обсуждали возможные договоренности с руководством Нацполиции. Чиновник подчеркнул, что упоминание фамилии в разговорах подозреваемых не является доказательством причастности к преступной деятельности. На одной из обнародованных аудиозаписей, датированной 24 июня 2026 года, фигурант по имени Аким (генерал СБУ Дуку) рассказывает собеседнику о якобы достигнутой договоренности с представителем руководства Национальной полиции. Фамилия чиновника, которого упоминают в разговоре, начинается на «Не», что совпадает с первыми буквами фамилии Андрея Небитова.

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