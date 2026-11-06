乌克兰前总检察长尤里·卢岑科表示，2018年被查获的“希姆普罗姆”贩毒集团在其任期内已被彻底瓦解，该集团的领导层当时均被羁押， 但在总检察长更迭后，涉案人员却被释放。

据他介绍，在首次专项行动中，执法部门逮捕了约1000名参与者和20名组织者，查获了1000万美元现金， 且针对该团伙高层，法院裁定的保释金金额为1亿至3亿格里夫纳（约合242万至726万美元），或直接判处不得保释的羁押。

这位前官员指出，在他辞职后，被拘留者的预防措施根本没有得到延续，而唯一的证人则被送进了看守所。在评论国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）目前对“迦太基”案的调查时， 卢岑科强调，该犯罪集团的活动已卷土重来，并在内务部、安全局国家主权保护局以及总检察长办公室的最高层获得了系统性的“庇护”。

他在记者伊琳娜·罗马利斯卡娅的节目中透露了这一情况。

国家安全与国防委员会秘书、前内务部长伊戈尔·克利缅科在与记者举行的闭门会议上，驳斥了关于“迦太基”案涉案人员曾向他提出行贿或施压的说法。

乌克兰国家警察局副局长兼刑事警察局局长安德烈·涅比托夫在相关录音公开后发表声明，这些录音中“迦太基”案涉案人员曾讨论过与国家警察局领导层达成潜在协议的可能性。 该官员强调，嫌疑人在谈话中提及某人的姓氏，并不构成参与犯罪活动的证据。在一段日期为2026年6月24日的已公开录音中， 一名名为阿基姆（SBU将军杜库）的涉案人员向对话者讲述了据称与国家警察局领导层代表达成的协议。 谈话中提及的该官员的姓氏以“涅”开头，这与安德烈·涅比托夫姓氏的首字母一致。

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