Юрій Луценко заявив про відновлення наркосиндикату Хімпром під дахом силовиків

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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що викритий у 2018 році наркосиндикат «Хімпром» був повністю зупинений за його каденції, а його керівництво перебувало під вартою, проте після зміни очільника ГПУ фігурантів випустили на волю.

За його словами, під час першої спецоперації правоохоронці затримали близько 1000 учасників і 20 організаторів, вилучивши 10 млн USD готівкою, причому для верхівки угруповання суди встановлювали застави у розмірі 100–300 млн грн (близько 2,42–7,26 млн USD) або арешт без права застави.

Експосадовець зазначив, що після його відставки затриманим просто не продовжили запобіжні заходи, а єдиного свідка відправили до СІЗО. Коментуючи поточне розслідування матеріалів НАБУ та САП у справі «Карфаген», Луценко підкреслив, що діяльність картелю відновилася та отримала системне «кришування» на найвищому рівні в Міністерстві внутрішніх справ, Департаменті захисту національної державності СБУ та Офісі Генерального прокурора.

Про це він розповів в ефірі журналістки Ірини Ромалійської.

Секретар Ради національної безпеки і оборони та колишній очільник МВС Ігор Клименко під час закритої зустрічі з журналістами спростував інформацію про пропозиції підкупу або тиску на нього з боку фігурантів масштабної спецоперації НАБУ «Карфаген».

Заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов виступив із заявою після оприлюднення аудіозаписів, на яких фігуранти справи «Карфаген» обговорювали можливі домовленості з керівництвом Нацполіції. Посадовець наголосив, що згадування прізвища в розмовах підозрюваних не є доказом причетності до злочинної діяльності. На одному з оприлюднених аудіозаписів, датованому 24 червня 2026 року, фігурант на ім’я Акім (генерал СБУ Дуку) розповідає співрозмовнику про нібито досягнуту домовленість із представником керівництва Національної поліції. Прізвище посадовця, якого згадують у розмові, починається на «Не», що збігається з першими літерами прізвища Андрія Нєбитова.

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