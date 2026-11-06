Były prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko oświadczył, że zdemaskowana w 2018 roku organizacja przestępcza „Chimprom” została całkowicie zlikwidowana za jego kadencji, a jej kierownictwo przebywało w areszcie, jednak po zmianie szefa Prokuratury Generalnej Ukrainy osoby zamieszane w sprawę zostały zwolnione.

Jak twierdzi, podczas pierwszej operacji specjalnej organy ścigania zatrzymały około 1000 członków i 20 organizatorów, zabezpieczając 10 mln USD w gotówce, przy czym dla przywódców ugrupowania sądy ustalały kaucje w wysokości 100–300 mln hrywien (około 2,42–7,26 mln USD) lub areszt bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Były urzędnik zaznaczył, że po jego rezygnacji zatrzymanym po prostu nie przedłużono środków zapobiegawczych, a jedynego świadka wysłano do aresztu śledczego. Komentując bieżące śledztwo prowadzone przez NABU i SAP w sprawie „Kartagina”, Łucenko podkreślił, że działalność kartelu została wznowiona i uzyskała systematyczną „ochronę” na najwyższym szczeblu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Departamencie Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz w Biurze Prokuratora Generalnego.

Powiedział o tym w programie dziennikarki Iryny Romaliiskiej.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ihor Klymenko podczas zamkniętego spotkania z dziennikarzami zaprzeczył informacjom o propozycjach przekupstwa lub wywieraniu na niego presji ze strony osób objętych szeroko zakrojoną operacją specjalną NABU „Kartagina”.

Zastępca szefa Narodowej Policji Ukrainy – szef policji kryminalnej Andrij Nebitow wydał oświadczenie po opublikowaniu nagrań audio, na których osoby zamieszane w sprawę „Kartagina” omawiały ewentualne porozumienia z kierownictwem Narodowej Policji. Urzędnik podkreślił, że samo wspomnienie nazwiska w rozmowach podejrzanych nie stanowi dowodu udziału w działalności przestępczej. Na jednym z opublikowanych nagrań audio, datowanym na 24 czerwca 2026 roku, osoba o imieniu Akim (generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Duku) opowiada rozmówcy o rzekomo osiągniętym porozumieniu z przedstawicielem kierownictwa Policji Narodowej. Nazwisko urzędnika, o którym mowa w rozmowie, zaczyna się na literę „Ne”, co pokrywa się z pierwszymi literami nazwiska Andrieja Nebitowa.

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