ВАКС назначил залог в размере 65 млн гривен бывшему руководителю департамента СБУ

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Его поместили под стражу, но предусмотрели возможность освобождения под залог в размере 65 млн гривен.

Решение принял следственный судья ВАКС в четверг, 6 ноября. Меры пресечения предусматривают содержание подозреваемого под стражей с альтернативой внесения залога. Если залог будет внесен, на бывшего чиновника возложат ряд процессуальных обязательств. Их перечень в сообщении суда не уточнили.

Речь идет о бывшем первом заместителе начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Других подробностей дела, в частности об обстоятельствах подозрения, в сообщении не привели. В то же время избрание меры пресечения не означает, что вина человека уже доказана. В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена обвинительным приговором суда, вынесенным в законном порядке. Об этом сообщает НАБУ.

Бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, известный в деле под прозвищем «Аким», заявил, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры затягивают судебный процесс.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Ранее во время следственных действий ВАКС генерал Дука (по другим данным — его охрана) угрожал детективам огнестрельным оружием и не допускал их к проведению обыска, а в тот же день обыски проходили и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что должности, звания и полномочия не должны защищать от ответственности за совершенные преступления.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что в материалах дела «Карфаген» не установлено фактов передачи взяток министру здравоохранения Виктору Ляшко и бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко.

Заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Андрей Небытов выступил с заявлением после обнародования аудиозаписей, на которых фигуранты обсуждали возможные договоренности с руководством Нацполиции. Чиновник подчеркнул, что упоминание фамилии в разговорах подозреваемых не является доказательством причастности к преступной деятельности.



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