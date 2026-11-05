В ОП прокоментували згадки Ляшка та Клименка у справі Карфаген

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що в матеріалах справи «Карфаген» не встановлено фактів передачі хабарів міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку та колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку.

«Щодо Ляшка та Клименка джерела кажуть, що фактів передачі хабаря не встановлено. За їхніми словами, з матеріалів справи (йдеться про справу «Карфаген» - ред.), як і з оприлюднених відео, видно лише, що учасники розмов роздумували, чи запропонувати гроші. Проте з матеріалів не вбачається, що реальна пропозиція взагалі була. Зміни до постанови, якою заборонили обіг відповідної речовини, зрештою ухвалили», - зазначив Литвин.

Він закликав дочекатися матеріалів, які будуть представлені в суді, і лише після цього робити висновки.

Про це Литвин повідомив журналістам, передає кореспондент Укрінформу.

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