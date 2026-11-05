W Biurze Prezydenta skomentowano wzmianki o Łaszku i Klymenku w sprawie Kartaginy

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Lytwyn oświadczył, że w aktach sprawy „Kartagina” nie stwierdzono faktów przekazania łapówek ministrowi zdrowia Wiktorowi Lyashkowi oraz byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Ihorowi Klymenko.

„Jeśli chodzi o Łaszka i Klymenka, źródła podają, że nie ustalono faktów przekazania łapówki. Według nich z materiałów sprawy (chodzi o sprawę „Kartagina” – red.), podobnie jak z opublikowanych nagrań wideo, wynika jedynie, że uczestnicy rozmów zastanawiali się, czy zaproponować pieniądze. Jednak z materiałów nie wynika, by w ogóle padła konkretna propozycja. Zmiany do rozporządzenia, którym zakazano obrotu daną substancją, zostały ostatecznie przyjęte” – zaznaczył Lytwyn.

Wezwał do poczekania na materiały, które zostaną przedstawione w sądzie, i dopiero potem wyciągania wniosków.

O tym Litwin poinformował dziennikarzy, jak przekazuje korespondent Ukrinformu.

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