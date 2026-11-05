В ОП прокомментировали упоминания Ляшко и Клименко в деле «Карфаген»

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что в материалах дела «Карфаген» не установлены факты передачи взяток министру здравоохранения Виктору Ляшко и бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко.

«Что касается Ляшко и Клименко, источники сообщают, что фактов передачи взятки не установлено. По их словам, из материалов дела (речь идет о деле «Карфаген» — ред.), как и из обнародованных видео, видно лишь, что участники разговоров раздумывали, предлагать ли деньги. Однако из материалов не следует, что реальное предложение вообще имело место. Поправки к постановлению, которым был запрещен оборот соответствующего вещества, в конечном итоге были приняты», — отметил Литвин.

Он призвал дождаться материалов, которые будут представлены в суде, и только после этого делать выводы.

Об этом Литвин сообщил журналистам, передает корреспондент Укринформа.

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