Відео: Фігурант Карфагену генерал Дука звинуватив прокурорів САП у затягуванні суду

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Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, відомий у справі під прізвиськом «Акім», заявив, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягують судовий процес.

Про це він сказав під час засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядають питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

«Прокурори САП дотягнули до 13-ї, приїхали до 14-ї і прокурори САП затягують процес. А ми ні», — заявив Дука.

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Також він згадав про відвід судді. На запитання журналістів, чому раніше сам заявляв відвід прокурору САП, відповів, що це питання до його захисників.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Раніше під час слідчих дій ВАКС генерал Дука(за іншими даними - його охорона) погрожував детективам вогнепальною зброєю та не допускав їх до проведення обшуку, а того ж дня обшуки проходили й у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

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