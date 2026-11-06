乌克兰安全局（SBU）国家主权保护局前第一副局长谢尔盖·杜卡——在该案中以“阿基姆”的绰号闻名——表示，专门反腐败检察院的检察官正在拖延庭审进程。

他在最高反腐败法院的庭审中发表了上述言论，该庭正在审理对其采取何种预防措施的问题。

“特别反腐败检察院的检察官拖到下午1点才到，14点才抵达，他们正在拖延诉讼进程。但我们不会，”杜卡表示。

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他还提到了法官回避的问题。当记者问及为何此前他本人曾申请回避特别反腐败检察局（SAP）的检察官时，他回答说，这个问题应向他的辩护律师询问。

国家反腐败局（NAB）的侦探逮捕了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部第一副主任、将军谢尔盖·杜卡。

此前，在最高反腐败法院（ВАКС）的调查行动中，杜卡将军（据其他消息来源称是其保镖）曾用枪支威胁侦探，并阻止他们进行搜查， 同一天，安全局内部安全总局局长安东·克拉夫丘克的住所也遭搜查。

需要指出的是，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已向五名犯罪组织成员发出嫌疑通知，该组织是在前一天的迦太基行动中被揭露的。嫌疑犯中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察局的高级官员。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫表示，职务、军衔和职权不应成为逃避犯罪责任的庇护所。

乌克兰总统通讯顾问德米特罗·利特维诺表示，“迦太基”案的案卷材料中未查明向卫生部长维克托·利亚什科及前内务部长伊戈尔·克利缅科行贿的事实。

乌克兰国家警察局副局长兼刑事警察局局长安德烈·涅比托夫在相关录音公开后发表声明，这些录音中涉案人员曾讨论过与国家警察局领导层达成潜在协议的可能性。 该官员强调，嫌疑人在谈话中提及某人的姓氏，并不构成参与犯罪活动的证据。

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