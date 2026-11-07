视频：瓦列里·马库斯谈及在国家反腐败局工作的妻子

第47机械化旅“马古拉”的前首席军士长表示，儿子的未来是他坚持不懈的主要动力之一。马库斯不希望自己的孩子将来不得不拿起武器上战场。

据他所说，养育儿子并非易事，但在这方面，主要负担落在了妻子身上。

“困难的是我妻子。相比之下，对我来说根本不算什么，”马库斯说道。

他还提到，自己会尽量抽出时间陪伴家人。他说，自己不愿成为那些因工作或其他原因而无暇关注孩子成长的父母中的一员。对他而言，这一点尤为重要，因为他自己就是没有父亲长大的。

“我小时候也是没有父亲的。我非常清楚那是一种什么感觉。我还记得，当父亲在我身边时，我是用怎样的眼神看着他的。因此，我希望我的儿子能拥有我当年没有的东西，”这位军人解释道。

与此同时，瓦列里·马库斯坦言，目前自己尚未为教育儿子制定出明确的原则。他说，自己还在对此进行深入思考。

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在谈话中，当被问及是否关注那些引起广泛反响的腐败调查时，他还提到了自己的妻子。马库斯指出，这个话题与他息息相关，因为他的妻子曾是国家反腐败局（NABU）的侦探。

“我妻子以前是侦探，所以这些事情总是在我身边发生。不是说这些事情与我无关，而是说它们就在我身边，就在我的生活背景中，”他说。

这位军人是在YouTube频道哈拉克特尔的采访中谈及此事的。

值得一提的是，瓦列里·马库斯在自己的生日当天迎来了孩子。

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