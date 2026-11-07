Відео: Валерій Маркус розповів про дружину з НАБУ

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Колишній головний сержант 47-ї ОМБр «Маґура» назвав майбутнє сина однією з головних мотивацій не зупинятися. Маркус не хоче, щоб його дитині в майбутньому довелося брати до рук зброю та йти на війну.

За його словами, виховувати сина непросто, однак основне навантаження в цьому питанні припадає на дружину.

«Складно – це дружині. Порівняно з нею мені взагалі не складно», – сказав Маркус.

Він також розповів, що намагається знаходити час для родини. Каже, не хотів би опинитися серед батьків, які через роботу чи інші обставини не помічають, як ростуть їхні діти. Для нього це особливо важливо, адже сам він зростав без тата.

«Я сам ріс без батька. Я чудово розумію, як це. Я пам’ятаю, якими очима я дивився на свого батька, коли він був поряд. Тому я хотів би, щоб мій син мав те, чого не мав я», – пояснив військовий.

Водночас Валерій Маркус зізнався, що поки не сформулював для себе чітких принципів виховання сина. Каже, ще багато про це думає.

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Під час розмови він також згадав про дружину, відповідаючи на запитання, чи стежить за резонансними корупційними розслідуваннями. Маркус зазначив, що ця тема йому близька, оскільки його дружина працювала детективкою НАБУ.

«У мене дружина детективкою була, так що воно якось повз мене завжди проходить. Не повз у сенсі цього, а в сенсі, що біля мене, в контексті», – сказав він.

Про це військовий сказав у інтерв’ю на YouTube-каналі «Характер».

Нагадаємо, Валерій Маркус став батьком у свій день народження.

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