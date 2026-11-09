Укренерго запровадило до 4 черг відключень по всій Україні на 10 листопада

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Завтра, 10 листопада, у частині областей України будуть застосовуватися вимушені обмеження споживання електроенергії.

Як повідомляє «Укренерго», обмеження діятимуть для промисловості у вигляді графіків обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — у вигляді графіків погодинних відключень від 2 до 4 черг. Причиною запровадження заходів стали наслідки ворожих атак на енергетичну інфраструктуру.

«Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу», — йдеться у повідомленні компанії.

Джерело — «Укренерго».

9 листопада в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

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