Ukenergo wprowadziło na 10 listopada cztery etapy przerw w dostawach energii elektrycznej na terenie całej Ukrainy

Jutro, 10 listopada, w niektórych obwodach Ukrainy wprowadzone zostaną przymusowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Jak informuje „Ukrenergo”, ograniczenia będą obowiązywać w przemyśle w postaci harmonogramów ograniczeń mocy, a dla wszystkich kategorii odbiorców — w postaci harmonogramów godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej w 2–4 turach. Przyczyną wprowadzenia tych środków są skutki wrogich ataków na infrastrukturę energetyczną.

„Pracownicy sektora energetycznego przez całą dobę naprawiają uszkodzone urządzenia i sieci, aby jak najszybciej przywrócić prąd do domów Ukraińców. Aktualne harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej można sprawdzić na oficjalnych stronach internetowych operatora systemu dystrybucji” — czytamy w komunikacie firmy.

Źródło — „Ukrenergo”.

9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści zadali ciosy podstacjom łączącym elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

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