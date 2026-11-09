«Укрэнерго» ввело до 4 очередей отключений по всей Украине на 10 ноября

Завтра, 10 ноября, в некоторых областях Украины будут введены вынужденные ограничения на потребление электроэнергии.

Как сообщает «Укрэнерго», ограничения будут действовать для промышленности в виде графиков ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — в виде графиков почасовых отключений от 2 до 4 очередей. Причиной введения мер стали последствия вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.

«Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения», — говорится в сообщении компании.

Источник — «Укрэнерго».

9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

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