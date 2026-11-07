Film: Walerij Markus opowiedział o swojej żonie z NABU

Były starszy sierżant 47. Brygady Pancernej „Magura” uznał przyszłość syna za jedną z głównych motywacji, by nie poddawać się. Markus nie chce, aby jego dziecko musiało w przyszłości chwytać za broń i iść na wojnę.

Jak twierdzi, wychowywanie syna nie jest łatwe, jednak główny ciężar w tej kwestii spoczywa na żonie.

„Trudno jest mojej żonie. W porównaniu z nią mi w ogóle nie jest ciężko” – powiedział Markus.

Opowiedział również, że stara się znaleźć czas dla rodziny. Mówi, że nie chciałby znaleźć się wśród rodziców, którzy z powodu pracy lub innych okoliczności nie zauważają, jak dorastają ich dzieci. Dla niego jest to szczególnie ważne, ponieważ sam dorastał bez ojca.

„Sam dorastałem bez ojca. Doskonale rozumiem, jak to jest. Pamiętam, jakimi oczami patrzyłem na mojego ojca, kiedy był przy mnie. Dlatego chciałbym, aby mój syn miał to, czego ja nie miałem” – wyjaśnił żołnierz.

Jednocześnie Walerij Markus przyznał, że na razie nie sformułował dla siebie jasnych zasad wychowania syna. Mówi, że wciąż dużo o tym myśli.

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Podczas rozmowy wspomniał również o żonie, odpowiadając na pytanie, czy śledzi głośne śledztwa w sprawach korupcyjnych. Markus zaznaczył, że temat ten jest mu bliski, ponieważ jego żona pracowała jako detektyw w NABU.

„Moja żona była detektywką, więc te sprawy zawsze jakoś mnie omijają. Nie w tym sensie, że nie dostrzegam ich, ale w tym, że są blisko mnie, w kontekście” – powiedział.

Żołnierz wypowiedział się na ten temat w wywiadzie dla kanału YouTube „Charakter”.

Przypomnijmy, że Walerij Markus został ojcem w dniu swoich urodzin.

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