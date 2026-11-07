Wideo: Zełenski oczekuje decyzji dotyczących obrony przeciwlotniczej i energetyki podczas międzynarodowych spotkań w listopadzie

Ukraina liczy na konkretne wyniki w kwestiach wzmocnienia obrony przeciwlotniczej oraz wsparcia sektora energetycznego podczas spotkań G7, „Ramstein” oraz Koalicji Chętnych. Stwierdził to prezydent Wołodymyr Zełenski, zaznaczając, że wszystkie te wydarzenia mają się odbyć w listopadzie.

Poinformował, że odbył rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybigą. Według niego Ukraina będzie w listopadzie reprezentowana w kilku formatach, które mogą wzmocnić jej pozycję.

„G7 to grupa siedmiu największych demokracji świata, będzie też koalicja chętnych oraz spotkanie w Ramsteinie – bardzo ważny format wsparcia naszej obrony. Staramy się, aby każdy z tych formatów był jak najbardziej efektywny. I oczywiście wyniki muszą dotyczyć przede wszystkim obrony przeciwlotniczej oraz wsparcia naszego sektora energetycznego. Wszystkie pakiety, które mogą wesprzeć naszą obronę i zapewnić odporność naszego społeczeństwa, muszą być dostarczone na czas” – oświadczył prezydent.

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Wcześniej Zełenski oświadczył, że Ukraina wytwarza więcej energii elektrycznej niż zużywa.

Rosjanie zaatakowali kluczowy obiekt energetyczny koreańską rakietą balistyczną – Zelenski.

Przypomnijmy, że pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal poinformował, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 18 razy zaatakowały obiekty energetyczne Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

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