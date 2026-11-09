Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 33-letniej kobiecie, którą oskarża się o zorganizowanie wybuchów we Lwowie 22 lutego 2026 roku.

W wyniku tych wydarzeń zginęły dwie osoby, a kolejne 26 odniosło obrażenia.

Według ustaleń śledztwa kobieta otrzymała zlecenie za pośrednictwem Telegrama, przyjechała do Lwowa, wynajęła mieszkanie i skonstruowała dwa domowej roboty ładunki wybuchowe. Wieczorem 21 lutego umieściła je w śmietnikach na ulicy Danylyszina, po czym zostawiła telefon z transmisją na żywo i wyjechała z miasta.

Około godziny 00:30 policja otrzymała fałszywe zgłoszenie o rzekomym wtargnięciu do pobliskiego sklepu. Kiedy na miejsce przybyli funkcjonariusze patrolowi, rozległ się pierwszy wybuch, a po przybyciu drugiego patrolu — drugi.

W wyniku zamachu zginęła 23-letnia policjantka patrolowa oraz 31-letni żołnierz Gwardii Narodowej. Kolejne 26 osób odniosło obrażenia.

Prawdopodobną sprawczynię zatrzymano tego samego dnia w Starym Samborze. Obecnie przebywa ona w areszcie. Osobno postawiono zarzuty kobiecie, która – według wersji śledztwa – zgłosiła fałszywe wezwanie na policję przed wybuchami.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Policja Narodowa Ukrainy poinformowały o postawieniu zarzutów 18-letniej mieszkanki Charkowa, która w nocy 22 lutego zwabiła policjantów na miejsce zamachu we Lwowie.

Tymczasem sąd we Lwowie uwzględnił wniosek prokuratury obwodowej i zastosował środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego na okres 60 dni wobec kobiety podejrzanej o zorganizowanie wybuchu 22 lutego w centrum miasta.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy przygotowuje nowy algorytm postępowania dla wszystkich organów ścigania w przypadku reagowania na zgłoszenia przychodzące na specjalne numery alarmowe 102 i 112.

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