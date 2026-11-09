W obwodzie winnickim mężczyzna jest podejrzany o zgwałcenie swojej 17-letniej córki

Pod kierownictwem proceduralnym prokuratury okręgowej w Niemyrówie 41-letniemu mieszkańcowi rejonu winnickiego postawiono zarzut zgwałcenia własnej 17-letniej córki. Rodzice dziewczyny są rozwiedzeni i mieszkają osobno.

Z materiałów śledztwa wynika, że w dniu popełnienia przestępstwa nieletnia została na noc w mieszkaniu babci, gdzie mieszka również jej ojciec oraz trzech innych członków rodziny.

Ponieważ brakowało oddzielnych miejsc do spania, dziewczyna była zmuszona nocować w jednym pokoju z ojcem. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i w środku nocy zgwałcił córkę. Kiedy dziewczyna próbowała stawiać opór i wołać o pomoc, użył siły fizycznej, aby stłumić jej opór.

Rano poszkodowana opowiedziała o tym, co się wydarzyło, swojej babci, a ta powiadomiła organy ścigania.

Mężczyzna został zatrzymany zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy i postawiono mu zarzut zgwałcenia osoby nieletniej (cz. 3 art. 152 Kodeksu karnego Ukrainy).

Rozstrzyga się kwestię zastosowania wobec niego środka zabezpieczającego w postaci aresztu tymczasowego.

Wyjaśniane są wszystkie okoliczności przestępstwa, w szczególności zlecono ekspertyzy i przesłuchiwani są świadkowie, którzy w tym czasie przebywali w mieszkaniu.

Przepis ten przewiduje karę pozbawienia wolności na okres od 7 do 12 lat.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy z Wydziału Śledczego nr 4 Rejonowego Urzędu Policji w Winnicy przy Głównym Urzędzie Policji w obwodzie winnickim.

Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Winnicy.

Prokuratura skierowała do sądu sprawę mężczyzny, który zgwałcił 14-letnią pasierbicę w obwodzie winnickim.

W Kijowie zatrzymano podejrzanego o zgwałcenie 21-letniej dziewczyny w parku.

W Kijowie mężczyzna został skazany na 13 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie swojej 10-letniej córki.

Czytaj nas na