В Винницкой области мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней дочери

Под процессуальным руководством Немировской окружной прокуратуры 41-летнему жителю Винницкого района было предъявлено подозрение в изнасиловании собственной 17-летней дочери. Родители девушки разведены и проживают отдельно.

Согласно материалам следствия, в день преступления несовершеннолетняя осталась ночевать в квартире бабушки, где также проживает её отец и ещё трое членов семьи.

Поскольку отдельных спальных мест не хватало, девушка была вынуждена ночевать в одной комнате с отцом. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и посреди ночи изнасиловал дочь. Когда девушка пыталась сопротивляться и звать на помощь, он применял физическую силу, чтобы подавить её сопротивление.

Утром потерпевшая рассказала о пережитом бабушке, а та сообщила в правоохранительные органы.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему было сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уточняются все обстоятельства преступления, в частности назначены экспертизы и допрашиваются свидетели, находившиеся в помещении в тот момент.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Досудебное расследование проводят следователи ОП № 4 Винницкого РУП ГУНП в Винницкой области.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

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