У Києві затримали підозрюваного у зґвалтуванні 21-річної дівчини в парку

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У Києві правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві над 21-річною дівчиною. За інформацією поліції, затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Деталі нападу в Дарницькому районі

Як зазначається, на час слідства фігурант перебуватиме під вартою, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва з повідомленням про зґвалтування звернулася 21-річна дівчина. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Як з’ясували поліцейські, ввечері на вулиці у Дарницькому районі незнайомець скоїв напад на дівчину, яка йшла додому через парк. Чоловік схопив потерпілу за шию, почав душити та відтягнув до кущів, завдаючи їй численних ударів руками по голові. Після чого, погрожуючи застосуванням зброї, зґвалтував.

Затримання нападника

Оперативники за допомогою фахівців кримінального аналізу менш ніж за добу встановили особу зловмисника та його місцеперебування. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, раніше судимий за вчинення майнових злочинів.

Підозра та запобіжний захід: що загрожує зловмиснику

Слідчі Дарницького управління поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України - зґвалтування. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Києва.



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