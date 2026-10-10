Кличко передумав закликати киян до евакуації зі столиці

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що закликів до евакуації зі столиці наразі не було, однак містянам варто зважати на можливе посилення російських обстрілів.



«Ні в якому разі не закликав і не закликаю до евакуації. Цього від нас очікує Путін, щоб ми взяли свої валізи та кудись виїхали. Залишили йому територію, бо українці йому не потрібні. Йому потрібна територія. Але ми як міська влада прораховуємо різні сценарії, в тому числі погані. І закликаємо людей прораховувати різні сценарії. Враховуючи, що зараз обстріли посилюються. Потрібно, в першу чергу, подбати про безпеку людей», - заявив Кличко.

Водночас мер зазначив, що столиця вже майже готова до опалювального сезону, але все залежить від ефективності ППО.

Нагадаємо, що унаслідок атаки російських терористичних військ 10 жовтня на Південній Борщагівці в Києві сталося аварійне знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Вдень 10 жовтня з'явилася інформація про зупинку поїздів у столичному метрополітені. Телеграм-канали повідомили, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Київ з ночі 10 жовтня перебуває під постійною атакую дронів російських терористів. Наразі стало відомо про падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

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